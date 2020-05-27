لدعم اللاعبين.. تفاصيل لقاء مجدي عبد الغني مع رؤساء أندية كفر الشيخ.. صور

شهد نادي كفر الشيخ الرياضي ، اليوم، لقاءً جمع بين نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مجدي عبد الغني ، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، مع رؤساء 4 أندية؛ أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.





جاء ذلك بحضور المهندس أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ، وفؤاد رفاعي، رئيس نادي بلطيم، وجمال الصيرفي، رئيس نادي بيلا، ومختار عبد الحليم، رئيس نادي الحامول، والدكتور رجاء راغب، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، وسعيد مراد، كابتن الفريق الأول بنادي كفر الشيخ.





وسلم رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، شيكات مالية لرؤساء الأندية للمساهمة في دعم اللاعبين وصرف رواتبهم، في إطار خطة الجمعية لرفع المعاناة عن كاهل الرياضيين الذين تأثروا بتوقف النشاط الرياضي، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.





وأكد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن الهدف من زيارته اليوم لمحافظة كفر الشيخ، الوقوف بجانب اللاعبين الذين تأثروا بتوقف النشاط الرياضي، وتسليم الدعم المادي الذي قررناه مع وزارة الشباب الرياضة، مشيرًا إلى عقد لقاء مع رؤساء الأندية واللاعبين لدعمهم خلال الفترة الحالية.





وأضاف، عبد الغني، أن دعم أندية الجمعية العمومية يكون لهم الأولوية كما حدث في اتحاد الكرة، موضحًا أن هناك دعمًا آخرًا للأندية خارج الجمعية العمومية، فنحن لا نبتغي حاجة معينة .. لا نبتغي سوى مصلحة اللاعبين في مصر كلها.





وأشاد أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ، بدور جمعية اللاعبين المحترفين مع وزارة الشباب والرياضة، ودعم الأندية في صرف مستحقات اللاعبين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة كورونا.





وأشار أبو حليمة، لـ"صدى البلد"، إلى أن اللقاء لم يتطرق من قريب أو بعيد عن انتخابات اتحاد الكرة، موضحًا أنه لا أحد يعرف حتى الآن كيف ستجرى انتخابات اتحاد الكرة ومدتها وطبيعتها.



