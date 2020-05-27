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محافظات

لمحاربة كورونا.. الوادي الجديد تواصل خطة الرش والتطهير بمراكز المحافظة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، عن استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والنظافة وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.


ووجه الزملوط، الجهاز التنفيذي بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين.


واشار إلى أنه يتحتم ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة، لافتًا إلى، رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.


من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز وبالقري وذلك أثناء فترة حظر تنقل المواطنين، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة بالإضافة لحملة نظافة بالقري التوابع، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء بالمركز والقري التابعة له بصفة دورية.


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