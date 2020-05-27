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فن

تريند جديد .. عمر كمال يعلن موعد أغنيته الجديدة مع شاكوش ..شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك مطرب المهرجانات عمر كمال ، متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" برفقة المطرب الشعبى "حسن شاكوش" ، معلنًا عن ميعاد أغنيتهما القادمة .

وعلق عمر كمال على الصورة قائلًا: "تريند جديد انهاردة بليل  اللى عايز يسمعلنا حاجة مع بعض لايك وكومنت".


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وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى :
-هنستنى الأغنية ، وعلق أخر "أكيد هتبقي أغنية ناجحة" وأضاف أخر "واثقين انها حاجة حلوة هتعجبنا".

فيما أعلن المطرب عمر كمال مؤخرًا عن اغنيته الجديدة ، عبر "إنستجرام" وعلق عمر كمال، حسن شاكوش شيكولاتة سايحة جوه كيك..  قريباااااا .

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال ، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


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