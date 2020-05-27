تريند جديد .. عمر كمال يعلن موعد أغنيته الجديدة مع شاكوش ..شاهد

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال ، متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" برفقة المطرب الشعبى "حسن شاكوش" ، معلنًا عن ميعاد أغنيتهما القادمة .





وعلق عمر كمال على الصورة قائلًا: " تريند جديد انهاردة بليل اللى عايز يسمعلنا حاجة مع بعض لايك وكومنت".









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وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى :

-هنستنى الأغنية ، وعلق أخر "أكيد هتبقي أغنية ناجحة" وأضاف أخر "واثقين انها حاجة حلوة هتعجبنا".





فيما أعلن المطرب عمر كمال مؤخرًا عن اغنيته الجديدة ، عبر "إنستجرام" وعلق عمر كمال، حسن شاكوش شيكولاتة سايحة جوه كيك.. قريباااااا .





يذكر أن آخر أعمال عمر كمال ، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.







