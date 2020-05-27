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فن

Netflix تطرح الجزء الثالث من Dark خلال 30 يوما

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يترقب جمهور شبكة نتفليكس الموسم الثالث والأخير من مسلسل Dark، والذي ينطلق يوم 27 من شهر يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يحتوى الجزء الجديد على 6 حلقات، وتصل مدة كل منها إلى حوالى 60 دقيقة، على أن يدور الموسم الجديد حول جوناس الذى يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن آدم ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، المكان، ونهاية العالم كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.

يعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.


مسلسل Netflix ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.


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