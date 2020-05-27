ترامب وميلانيا يحضران الإطلاق الأول لمركبة فضائية مأهولة منذ عِقد.. فيديو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى كيب كانافيرال بولاية فلوريدا لحضور إطلاق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" أول رحلة طيران مأهولة من الأراضي الأمريكية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.





وقال ترامب: لدينا الصواريخ الأكثر قوة وبفارق كبير، لدينا الأفضل في العالم. لدينا أكثر الناس ذكاء في العالم".



ووسط مخاوف من تسبب العواصف الرعدية بتأخير عملية الإطلاق، صعد رائدا فضاء ناسا على متن سفينة صاروخ سبيس إكس الأربعاء لإقلاعها في رحلة تاريخية كانت تعتبر قفزة عملاقة إلى الأمام للسفر التجاري إلى الفضاء.





وكان من المقرر أن يركب المحاربان في الفضاء دوج هيرلي وبوب بهنكن إلى المدار على متن كبسولة التنين الجديدة تمامًا فوق صاروخ فالكون 9 ، حيث تقلع إلى محطة الفضاء الدولية في تمام 4:33 م بتوقيت واشنطن، من نفس منصة الإطلاق التي استخدمتها بعثات القمر أبولو قبل نصف قرن.





وقال الرجلان وهما يبتسمان ويلوحان في حضور نائب ترامب، مايك بنس، ودعا عائلتيهما وتبادلا معهم القبلات والعناق لأبنائهم الصغار من مسافة آمنة وقاية من فيروس كورونا، وذلك قبل ركوب سيارة Tesla SUV.





وكان يمكن سماع صوت الرعد، بينما كانت قافلة المركبات تشق طريقها نحو الصاروخ. وتم إصدار تحذير من إعصار بعد لحظات من صعود رواد الفضاء إلى كبسولتهم.





وستكون الرحلة هي الأولى التي ترسل فيها شركة خاصة البشر إلى مدار.