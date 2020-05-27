وصول 160 مصريا من العالقين في الإمارات إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة أبوظبي على متنها نحو 160 ‪ مصريا من العالقين بدولة الإمارات، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.







قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن رحلة شركة اير كايرو رقم SM2028 وصلت المطار قادمة من أبو ظبي بالامارات وعلي متنها 160 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" لجميع الركاب العائدين داخل صالة الوصول.





وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .