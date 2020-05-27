طبيب المنيرة المتوفى بكورونا.. المعامل المركزية تؤكد: أجرينا مسحة لـ الدكتور وليد

كشفت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، حقيقة إجراء مسحة طبية للدكتور وليد يحيى طبيب مستشفى المنيرة الذى توفى بسبب فيروس كورونا.

أضافت الجندى خلال استضافتها بفضائية "إكسترا نيوز"، موضوع الدكتور وليد يحيى قيد التحقيق من قبل وزارة الصحة، معقبة:" سأتحدث في الجزء الخاص بالموضوع المرتبط بالمعامل المركزية وهو المسحة الطبية".

وأكدت رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أنه تم إجراء مسحة طبية للطبيب وليد يحيى الذى توفى بسبب كورونا.

وقالت وزارة الصحة، إن وليد يحيى عبد الحليم، الطبيب بمستشفى المنيرة العام، بدأت أعراض فيروس كورونا تظهر عليه في يوم 18 مايو 2020، وتمثلت في ارتفاع في درجة الحرارة؛ فتم إجراء مسحة له في اليوم نفسه، وإرسالها إلى المعامل المركزية، وفى اليوم التالى 19 مايو؛ ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية لفيروس كورونا، وتم إعطاء الطبيب العلاج اللازم طبقًا للبروتوكول العلاجي.