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محافظات

بعد إصابتها بـ كورونا.. نائبة محافظ أسوان: دخلت العزل المنزلي وأبدأ العلاج اليوم

الخميس 28/مايو/2020 - 07:45 ص
الدكتورة غادة يحيى
الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان
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قالت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان إنها لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد حتى الآن رغم إظهار نتيجة التحاليل إيجابية العينة والإصابة بالمرض.   

وأشارت نائب محافظ أسوان إلى أنها دخلت فى فترة عزل منزلى، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها ، وستبدأ مرحلة العلاج بداية من اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان تسحب عينات للمخالطين لها .  

وأضافت أنها الآن معزولة فى منزلها الخاص بها عقب إصابتها بفيروس كورونا لمدة 14 يومًا ، وتتبع بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة ، مع التزامها الـ 14 يوما والتى تشمل العلاج وباقى فترة النقاهة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وخضوعها للرعاية الطبية اللازمة .

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وشهدت محافظة أسوان الأربعاء إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة المحافظ بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة .

ومن جانبه أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل ونطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة .

ولفت المحافظ إلى أن مديرية الصحة ستقوم بإتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين ، مع الإستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة .

ومن المقرر أن يتم تكثيف أعمال التطهير والتعقييم للديوان العام ، وذلك عقب إصابة نائبه المحافظ بفيروس كورونا المستجد للإطمئنان على سلامة المخالطين لها من الإصابة بالمرض . 
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