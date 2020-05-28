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أخبار البلد

أول حالة ولادة لطبيبة مصابة بكورونا في مستشفى سوهاج التعليمي

الخميس 28/مايو/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء أول حالة ولادة لإحدى أفراد الطاقم الطبي مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد د. محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، بأن الطبيبة موجودة بالعزل الطبي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووضعت مولودها أمس الأربعاء بالمستشفى وحالة الأم والمولود مستقرة.

وصرح د. محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، بأن الطاقم الطبى بالمستشفى يسطر يوميا أروع الملاحم فى البطولة والتفانى والإخلاص فى العمل، وقام بإجراء هذه العملية د. محمد عبد المنعم استشاري النسا، ود. محمد شيخون مساعد جراح، ود. محمد سمير استشاري الرمد، ورئيس فريق مكافحة العدوى، د. حسام تخدير، د. سيد الشيمي تخدير، وفاء عباس حكيمة العمليات، إضافةً إلى جهود باقى العاملين بالمستشفى، ومنهم جابر علي خدمات معاونة وفريق مكافحة العدوى ميس هالة عبد الصالحين ميس صفاء حفني ميس عفاف ضاحي، ورئيس الشئون العامة، أحمد محمود وكل فريق العمل.

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