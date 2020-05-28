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رياضة

دي يونج مقابل بيانتيش.. تفاصيل صفقة ضم برشلونة لـ نجم يوفنتوس الإيطالي

الخميس 28/مايو/2020 - 04:08 ص
فريق برشلونه
فريق برشلونه
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ياسمين تيسير
كشفت تقارير فرنسية عن عرض يوفنتوس الإيطالي لضم نجم فريق برشلونة فرانكي دي يونج في صفقة تبادلية بين الناديين للموافقة على رحيل اللاعب ميراليم بيانيتش الذي يسعى فريق برشلونة للحصول عليه، عقب رفض البرازيلي آرثر ميلو الانضمام لـ فريق يوفنتوس. 

وأكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن ميلو رفض الانضمام لـ يوفينتوس لذلك؛ فاضطر يوفنتوس إلى عرض بالحصول على خدمات دي يونج لإتمام صفقة بيع بيانتيش لـ برشلونة.


كان الناديان اتفقا على انضمام بيانتيش لـ برشلونه ولكن بشرط الحصول على خدمات أحد نجوم فريق برشلونة.


ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.
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