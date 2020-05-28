وفيات كورونا في روسيا تتجاوز الـ 4000 حالة

أعلنت روسيا ، اليوم الخميس، تسجيل 8371 إصابة جديدة و174 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت السلطات الصحية الروسية إن إجمالي عدد الإصابات بـ فيروس كورونا وصل إلى 379051 حالة، بعد تسجيل 8371 إصابة جديدة مقارنة بـ 8338 حالة في اليوم السابق.





وفي ارتفاع جديد، وصلت حصيلة ضحايا جائحة كورونا منذ تفشيها في البلاد إلى 4142 حالة وفاة، بعد تسجيل 174 حالة جديدة.





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وقد تعافى 150993 شخصا من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، في روسيا بعد تماثل للشفاء أكثر من 8700 مريض.





وجاءت معظم الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو تليها مدينة سان بطرسبورج.





وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين، أن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا.





وقال بوتين، خلال اجتماع له مع وزير الدفاع سرجي شويجو، اليوم، عبر الفيديو، إن مرحلة ذروة تفشي الفيروس قد مضت، بحسب الخبراء.





وكشف بوتين عن تلقي بلاده عروضا بالمساعدة من بعض الدول، الذين سبق وقدمت لهم روسيا المساعدة، مضيفا: "ولكن في الحقيقة نحن تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس والمرض الناجم عنه بالفعل، وفقا للخبراء والمختصين في هذا المجال".