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محافظات

وسط إجراءات احترازية.. توريد 129 ألفاً و787 طن قمح في المنوفية

الخميس 28/مايو/2020 - 01:27 م
توريد القمح
توريد القمح
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محمد امين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 129 ألفا و787 طن قمح، منذ  بداية موسم الحصاد وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 


وأوضح أن ما تم توريده اليوم 614 طن قمح، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن. 

وأكد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لإستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

وشدد المحافظ على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
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