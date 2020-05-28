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تعليم

ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 01:29 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

نشر اليوم الخميس في عدد الوقائع المصرية، قرار جديد للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء رقم 1450 لسنة 2020، والذي ينص على إصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري (الامتياز) بنظام السنة الواحدة.

 

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وتضمن نص القرار العمل بأحكام تلك اللائحة وإلغاء كل حكم يخالف أحكامها.

 

وكانت أبرزه إنشاء في كل مستشفى جامعي لجنة برئاسة المدير التنفيذي لها لتنفيذ برنامج التدريب الإجباري "الامتياز" .

 

كما يعين رئيس مجلس الإدارة في كل مستشفى جامعي أو مركز معتمد من الأعلى للمستشفيات الجامعية مديرا لبرامج تدريب الأطباء الإجباري؟

 

وفيما يلي نص اللائحة التي أقرها وزير التعليم العالي:

ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
ننشر نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي .. صور
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