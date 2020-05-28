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تعليم

بنسبة نجاح 99.76 % .. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى

الخميس 28/مايو/2020 - 03:13 م
محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
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إيهاب عمر

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس نتيجة الدور الأول  للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية  العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين  ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية .

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وقال محافظ أسيوط أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمًاما كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته م.

مشيرًا الى الدعم الذي توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى فضلا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات.

مطالبا مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج .

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80  % وبلغ عدد الحضور النظامى 60 ألفا و499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 ألف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325  ونجح منهم 1296 طالبا من إجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 % .

حيث بلغ نسبة إجمالى الحضور للإعدادية العامة 61 ألفا و824 طالبا وإجمالى عدد الناجحين 61 ألفا و 677 ناجحًا بنسبة نجاح بلغت 99.76 %.

 لافتا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و644 طالبا نجح منهم 8569 طالبا بنسبة نجاح بلغت 80.50 % فضلا عن ان نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 % مضيفا ان النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها .
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