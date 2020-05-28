AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

17 إصابة وحالة وفاة لسيدة عجوز بكورونا في المنيا.. تفاصيل

الخميس 28/مايو/2020 - 03:01 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
Advertisements
أيمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إصابة 17 شخصًا بمراكز المحافظة بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهم إلى مستشفى عزل ملوى لتلقى العلاج، بينهم 4 بمركز ملوي، و4 ببني مزار، و3 بالمنيا، و2 في سمالوط، و2 في أبوقرقاص، ومصاب لكل من مركز دير مواس، ومطاي.

كما أعلن مستشفى الحجر الصحي بملوي تعافي 16 مصابًا بكورونا، وخروجهم وعودتهم لمنازلهم.


فيما لفظت سيدة مسنة تدعى "سهام. م"، 72 سنة، ربة منزل ومقيمة بمركز بني مزار، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي متأثرة بالوباء، بخلاف وفاة شخص بالوباء مقيم بقرية أبوجرج بمركز بني مزار، واستمرار علاج 125 مصابًا تم احتجازهم داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى.

اقرأ أيضا:

طبيب بمستشفى عزل ملوي: نتطوع ونضحي بأنفسنا من أجل علاج المرضى وخدمتهم


في سياق متصل، قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة بمدن وقرى المحافظة خاصة في مناطق الإصابة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمحافظ اللواء أسامة القاضي، بالاستمرار في أعمال التعقيم والتطهير والنظافة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عزلهم بسبب كورونا .. اول لقطات من داخل قريتي ابوجرج والقيس فى المنيا.. فيديو وصور

إصابة شقيقين بطلق ناري في مشاجرة بملوى

لمواجهة كورونا.. افتتاح مستشفى عالمي على أرض المنيا.. صور

بالتعاون مع الاتصالات..توزيع شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي بالمدارس الثانوية بالمنيا

بعد ظهور 3 إصابات كورونا..عزل عزبة منشية نيازي بمغاغة في المنيا

خروج 10 متعافين من مستشفى العزل في المنيا

ترشيحاتنا

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل إيقاف إعلان كمامات قطونيل

مقابل أن يشجع الأبيض..زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعى الأهلى..شاهد

صلاة قضاء الحاجة.. كيفيتها وعدد ركعاتها وأفضل دعاء فيها

نشرة المرأة والصحة.. كورونا مصنوع وليس طبيعيا.. ذروة الفيروس بعد أسبوعين.. مفاجأة غير سارة بعد اكتشاف لقاحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هبة مجدي تخطف أنظار المتابعين

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل مجددًا

ذروة كورونا بعد أسبوعين.. شروط غرفة العزل المنزلي