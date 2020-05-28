17 إصابة وحالة وفاة لسيدة عجوز بكورونا في المنيا.. تفاصيل



أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إصابة 17 شخصًا بمراكز المحافظة ب فيروس كورونا المستج د، وتم نقلهم إلى مستشفى عزل ملوى لتلقى العلاج، بينهم 4 بمركز ملوي، و4 ببني مزار، و3 بالمنيا، و2 في سمالوط، و2 في أبوقرقاص، ومصاب لكل من مركز دير مواس، ومطاي.





كما أعلن مستشفى الحجر الصحي بملوي تعافي 16 مصابًا بكورونا، وخروجهم وعودتهم لمنازلهم.





فيما لفظت سيدة مسنة تدعى "سهام. م"، 72 سنة، ربة منزل ومقيمة بمركز بني مزار، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي متأثرة بالوباء، بخلاف وفاة شخص بالوباء مقيم بقرية أبوجرج بمركز بني مزار، واستمرار علاج 125 مصابًا تم احتجازهم داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى.







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في سياق متصل، قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة بمدن وقرى المحافظة خاصة في مناطق الإصابة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمحافظ اللواء أسامة القاضي، بالاستمرار في أعمال التعقيم والتطهير والنظافة.

