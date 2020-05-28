بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيرًا إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة.









وينشر "صدى البلد" كيفية التواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية وأهداف البوابة في مساعدة المواطنين للتوصل لحل مشكلاتهم.









وتعد منظومة الشكاوى الحكومية واجهة عصرية للحكومة تعبر عن رغبتها الأكيدة في تحقيق التواصل المباشر مع المواطن المصري بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيف المعاناة وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.











والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة هي الأداة الرئيسية في استقبال ومراجعة والتحقق من الشكاوى قبل توجيهها للجهة المختصة وحتى تقييم الردود وإبلاغ المواطن بالرد النهائى ومن ثم إغلاق الشكوى.





بوابة الشكاوى هى بوابة إلكترونية متاحة على بيئة الإنترنت تطبق نظاما إداريا متكاملا يستند إلى أفضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى المتعاملين بفاعلية وكفاءة، ويشتمل على آليات عدة هي تسلّم الشكاوى ودراستها ومعالجتها والإستفادة منها في تحسين الأداء، وسيتم تطبيق النظام إلكترونيًا وبشكل موحد على مستوى جميع الجهات الحكومية .









وتهدف البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى قيام الدولة بمسئوليتها تجاه المواطنين والاستجابة لمشاكلهم من خلال منظومة متكاملة تقوم على أسس موضوعية تضمن التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين من خلال وجود دور للمراقبة من الدولة لضمان سير إجراءات حل الشكاوى لدى الجهة وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة يستطيع من خلالها المواطن إرسال شكواه للجهة الحكومية من أى مكان وفى أى وقت وزيادة معدلات رضا المواطنين عن أداء الجهات وحرصها على حل مشاكلهم.









كما تهدف لبناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة عن طريق تلبية احتياجات وشكاوى المواطنين في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ،وبناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية، ودعم قرارات الوزراء والمحافظين، وجميع القيادات التنفيذية على المستويات الإدارية المختلفة في وضع السياسات واتخاذ القرارات لتلبية احتياجات وشكاوى المواطنين.









ويمكن للمواطنين التواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة رقمي واتس اب 01555516528-01555525444 لاستقبال رسائل وشكاوى، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى على الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدةwww.shakwa.eg أو الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528.









وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بتاريخ 17 أغسطس 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.