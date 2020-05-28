لجنة التخطيط للكرة بـ الأهلي تحسم تقرير فايلر الأحد المقبل

تجتمع لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح في مقر النادي بالجزيرة يوم الأحد المقبل وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بفريق الكرة.





وتسعى لجنة التخطيط لتقديم تصور شامل لرئيس النادى محمود الخطيب حول الفترة المقبلة.





وتحدد لجنة التخطيط في ضوء مناقشتها للمدير الفني للفريق رينيه فايلر ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ؛ رؤيتها حول الفترة المقبلة.





كما تناقش لجنة التخطيط عددا من الأمور التي تخص قطاع الكرة بالنادي خصوصا الأزمة المالية التي تعانى منها كرة القدم في مصر بسبب توقف النشاط الرياضي.





وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد اجتمع أمس الأربعاء مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الامور الخاصة بحركة السيولة المالية في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.





وشهد الاجتماع مناقشة الخطيب - الإدارة المالية - في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا.



