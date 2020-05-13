AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من لجنة التخطيط بالأهلي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
طالبت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي من إدارة الكرة بتجهيز ملف لكل لاعب بالفريق الأول يتضمن نسب مشاركاته ومدي إلتزامه.

وكشفت مصادر خاصة أن هناك العديد من الخطوات التي تقوم بها بهدف وضع اسس لعمليات التجديد للاعبين قبل مدة من نهاية عقودهم.

وقالت المصادر انه من ضمن تلك البنود هو تجهيز ملفات كاملة لكل لاعب علي حده يتضمن نسب مشاركاته في كل موسم بجانب مدي إلتزامه في التدريبات والعقوبات التي تم توقيعها عليه.

وتحاول لجنة التخطيط تفادي الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية منها تأخير تجديد عقود الرباعي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

الأهلي يقترب من التجديد لـ رباعي الفريق

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بالرباعي عاشور وإكرامي وفتحي وسليمان لبحث التجديد لهم

أخبار النادي الأهلي .. النيابة تستدعي صالح جمعة .. حقيقة معسكر الأهلي الخارجي

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

الأهلي يحسم تجديد تعاقد وليد سليمان لمدة عامين

ترشيحاتنا

رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي ونتيجتي سلبية

هياخدك من قلب القاهرة للدائري في دقايق.. التفاصيل الكاملة لمحور التوفيقية الجديد

بعد أيام من رحيله.. أول ظهور لأحمد دياب فى الفتوة.. شاهد

وأنت فى البيت.. اقرأ عدادك وادفع فاتورة الكهرباء

فاروق جعفر: أرفض منح لقب الدوري المصري للأهلي لهذه الأسباب

سيدة تحرر محضرا ضد أحد أقباط المهجر ادعى إجبارها على دخول الإسلام أو قتلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشياء لا تتوقعها تستنفد وقود سيارتك.. منها الخردوات والمستلزمات الثقيلة

قصة 6 أرقام قياسية حققتها ملكة بريطانيا في موسوعة جينيس خلال فترة حكمها

بعد ترشيحها لجائزة أفضل 100 وجه.. 15 صورة تظهر جمال هنا الزاهد