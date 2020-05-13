قرار جديد من لجنة التخطيط بالأهلي

طالبت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي من إدارة الكرة بتجهيز ملف لكل لاعب بالفريق الأول يتضمن نسب مشاركاته ومدي إلتزامه.





وكشفت مصادر خاصة أن هناك العديد من الخطوات التي تقوم بها بهدف وضع اسس لعمليات التجديد للاعبين قبل مدة من نهاية عقودهم.





وقالت المصادر انه من ضمن تلك البنود هو تجهيز ملفات كاملة لكل لاعب علي حده يتضمن نسب مشاركاته في كل موسم بجانب مدي إلتزامه في التدريبات والعقوبات التي تم توقيعها عليه.



