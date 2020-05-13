فايلر يطالب لجنة التخطيط بالأهلي بالتعاقد مع صانع ألعاب جديد

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بضرورة ضم لاعب في مركز صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحرص السويسري على التأكيد الي ضرورة البحث عن بدائل مناسبة في هذا المركز الخاص بصانع الألعاب أو نظرا لغياب أي بدائل في هذا المركز.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد حدد استراتيجيته للتعاقدات الجديدة في الفترة المقبلة واستعدادا للموسم المقبل من خلال جلسة جمعته في وقت سابق مع لجنة التخطيط.
وطلب فايلر التعاقد مع أحمد حجازي وباهر المحمدي وصانع ألعاب يجيد في الجبهة اليسرى بجانب مهاجم قوي إن توفر ذلك.