فايلر يطالب لجنة التخطيط بالأهلي بالتعاقد مع صانع ألعاب جديد

وحرص السويسري على التأكيد الي ضرورة البحث عن بدائل مناسبة في هذا المركز الخاص بصانع الألعاب أو نظرا لغياب أي بدائل في هذا المركز.





وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد حدد استراتيجيته للتعاقدات الجديدة في الفترة المقبلة واستعدادا للموسم المقبل من خلال جلسة جمعته في وقت سابق مع لجنة التخطيط.





وطلب فايلر التعاقد مع أحمد حجازي وباهر المحمدي وصانع ألعاب يجيد في الجبهة اليسرى بجانب مهاجم قوي إن توفر ذلك.