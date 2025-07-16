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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والادارية، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل وإدارة الدين بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.  

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات والاجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على الموظفين المُنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعزيز هذه التجربة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، ويأتى على رأس هذه الخطوات توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف المراحل السابقة لتسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بكل من الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الادارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، كما تناول تطورات موقف توفير الخدمات المختلفة بكلا المشروعين، بما يسهم في ضمان تلبية احتياجات القاطنين.

ولفت المهندس شريف الشربيني إلى أنه بالنسبة للحي السكني الثالث (R3) فقد تم تخصيص 4192 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين، وتم استلام 3921 وحدة، مشيراً إلى أن هذا الحي شهد تشغيل عدة خدمات بالفعل، ومن بينها سوقان تجاريتان، ومحطة وقود، ومدارس، وسجل مدني، ومكتب بريد، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تراخيص مرور، ومكتب لتقديم الخدمات للأجانب من زواج وتملك.

وفيما يتعلق بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، أوضح الوزير أن عدد الوحدات المُخصصة للموظفين ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع، بلغت 8593 وحدة سكنية، تم تسليم 8514 وحدة منها، كما تشهد المرحلة الثانية التي تم الانتهاء منها تخصيص 1576 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين، تم تسليم 899 وحدة منها بالفعل، وجار تسليم الوحدات التي تم تخصيصها، وتم أيضاً استعراض خطة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وتشهد تنفيذ 7080 وحدة سكنية جديدة، منوهاً إلى أن "زهرة العاصمة" شهدت تشغيل عدة خدمات بينها 3 مدارس، ودار حضانة، ووحدتان صحيتان، و22 وحدة تجارية، ومخبز، وملعب خماسي.  

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على إتاحة عددٍ من الوحدات في الحي السكني الثالث  R3 بالعاصمة الادارية الجديدة، وكذا إتاحة وحدات جديدة بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، وذلك لتلبية الطلبات، وطبقاً للضوابط المحددة.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء وزير الإسكان

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