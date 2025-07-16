أعلنت وزارة الصحة السورية، سقوط 13 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على وسط دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

جيش الاحتلال يعلن استهداف أكثر من 160 هدفا في سوريا إسرائيل تستعد لأيام من العدوان علي سوريا بذريعة حماية الدروز قصف سوريا.. غارة إسرائيلية على دمشق تُفزع مذيعة على الهواء سوريا..هجوم على الجيش وقوات الأمن في السويداء رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها هاجمت أكثر من 160 هدفا في سوريا.

وتشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا اليوم تصعيداً غير مسبوق، مع دخول المعارك بين القوات الحكومية ومسلحين دروز مرحلة جديدة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل استهدف مدينة السويداء ودمشق، وسط تحذيرات إسرائيلية للنظام السوري ومطالب بسحب قواته من المنطقة، في مشهد ينذر بتدويل الأزمة وتصاعد التدخلات الخارجية. وتعهدت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء بمحاسبة من قالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" في السويداء.

وارتفعت حصيلة القتلى في محافظة السويداء إلى 248 شخصاً، منذ اندلاع المواجهات الأحد الماضي بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنة، إثر خلاف محلي تطور إلى معارك عنيفة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد أن من بين القتلى 64 مسلحاً درزياً و28 مدنياً، بينهم 21 أُعدموا ميدانياً، مقابل 138 عنصراً من قوات النظام و18 مسلحاً بدوياً.