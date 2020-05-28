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اقتصاد

شاهد.. أول صور لفتح المحلات بالسعودية واستقبال المواطنين في ظل كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 06:02 م
فتح المحلات بالسعودية
فتح المحلات بالسعودية
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قسم الاقتصاد
عادت المجمعات التجارية ومحلات التجزئة والجملة والأسواق المركزية بـ السعودية اليوم الخميس وسط إجراءات احترازية، لفتح أبوابها لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال الفترة المسموح بها، مع التزام المتاجر والمحلات بتنفيذ التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل المحددة بين الـ 6 صباحًا وحتى الـ 3 عصرًا.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" بعض صور من السعودية اليوم لبدء التعامل مع الجمهور في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا، وذلك بحسب صورا نشرتها الوكالة الرسمية للسعودية "واس" من مدينة عرعر.

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فيما أشرفت الفرق الرقابية في الجهات ذات العلاقة على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تضمنت إرشادات وتعليمات صحية، من أهمها منع أي نشاط داخل تلك المراكز التجارية الكبرى لا يحقق التباعد الجسدي، وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ربط كاميرات المجمعات التجارية لمتابعة حركة مرتادي الأسواق ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 مترًا، والتأكيد على أصحاب المحال والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به ( متسوق لكل / 10 م2) .

وشملت الإجراءات التي طبقت ابتداء من اليوم إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول، وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ المتسوقين.
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