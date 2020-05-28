الصحة الإسرائيلية: ارتفاع غير عادي في الإصابات بكورونا آخر 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، من حدوث ارتفاع غير عادي في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية.





وأشارت الوزارة إلى تسجيل نحو 64 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وطالبت الجمهور بعدم التهاون والالتزام الصارم بالإرشادات والإجراءات الوقائية.





وطالبت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة وارتداء الأقنعة والكمامات والحفاظ على المسافة البينية بين الأشخاص والتباعد الاجتماعي.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إٍسرائيل حتى اليوم 16872 شخصا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1909 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات 284 شخصا.





وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا حاليا 106 أشخاص، من بينهم 37 حالتهم خطيرة، فيما يخضع 36 شخصا لأجهزة التنفس الصناعي.





وتعافى نحو 14679 شخصا في إسرائيل من فيروس كورونا.





وأشارت تقارير إسرائيلية إلى اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا داخل إحدى المدارس الثانوية الداخلية بالقدس، حيث تم اكتشاف 18 حالة إصابة داخل المدرسة، من بينهم 11 طالبا.





وأشارت صحيفة هاآرتس إلى أن مدرسا بالمدرسة، حضر إلى الفصول، وكانت تبدو عليه أعراض الإصابة بالفيروس.