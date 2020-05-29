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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:01 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.18جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
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