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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:17 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، رابع أيامعيد الفطر المبارك وفقا لآخر فى تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.


و استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكان و التعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.

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 وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 49.88 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.
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