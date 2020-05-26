تعرف على سعر الدينار الكويتى فى ثالث أيام عيد الفطر

ننشر اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020 ثالث ايام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر فى تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.
و استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر
نحو 49.88 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.
و استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ..خلال 12 يوما.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 لمحدودي الدخل
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ..تعرف على مواعيد عمل البنوك عقب إجازة عيد الفطر المبارك
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر
نحو 49.88 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.