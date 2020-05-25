استقرار أسعار العملات العربية في تعاملات اليوم.. الريال السعودي بـ4.20 جنيه.. الدينار الكويتي يسجل 51.11 جنيه.. والدرهم الإماراتي يستقر عند 4.30 جنيه

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

كما ننشر اسعار الصرف للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 مايو 2020، ثاني ايام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر فى تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 49.88 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى بالبنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.و استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.