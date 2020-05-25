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استقرار أسعار العملات العربية في تعاملات اليوم.. الريال السعودي بـ4.20 جنيه.. الدينار الكويتي يسجل 51.11 جنيه.. والدرهم الإماراتي يستقر عند 4.30 جنيه

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:00 م
عملات عربية
عملات عربية
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امنة عبدالعظيم
سعر الريال السعودى خلال عيد الفطر 
سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدرهم الإماراتى خلال تعاملات ثانى أيام عيد الفطر

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار صرف العملات العربية المختلفة لخدمة قرائه فى التعرف على أهم التغيرات التي تطرأ عليها، وعلى رأسها سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 مايو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.18جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

كما ننشر اسعار الصرف للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 مايو 2020، ثاني ايام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر فى تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى بالبنك المركزى نحو 51.11 جنيه للشراء و 51.61 جنيه للبيع.


و استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.07 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.01 جنيه للشراء و 51.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

 وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 49.88 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع 

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.79 جنيه للشراء و 51.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.84 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.

كما استقرت اسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه ، اليوم الاثنين 25 مايو 2020، ثاني ايام عيد الفطر المبارك وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر  الدرهم الإماراتى فى البنك  المصرى الخليجي 4.25جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك أبوظبي الإسلامى 4.23 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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