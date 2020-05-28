البرلمان: تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالجلسات المقبلة





يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الإصابات على مستوى الجمهورية وفقا للأرقام التي تعلنها وزارة الصحة يوميا. يشدد مجلس النواب من إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس خلال جلساته التي ستنعقد في ٧ يونيو المقبل ،





وقال الامين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي ان مجلس النواب سيستمر في اتخاذ الاجراءات الاحترازية ، وأنه سيواصل العمل بنظام التناوب والتبادل مع التأكيد على استخدام كواشف الحرارة وارتداء الكمامات.









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وأضاف المستشار محمود فوزي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا:" " المجلس سيتعامل مع مخالفى هذه الاجراءات بمنتهى الحزم ".





الجدير بالذكر أن البرلمان اتخذ عددا من الاجراءات الاحترازية منذ بداية ظهور ازمة فيروس فيروس كورونا من حيث توفير بوابات التعقيم الذاتي و الكمامات و أدوات التعقيم ، كما قام مجلس النواب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات.





وقام المجلس بتشديد كافة الاجراءات الاحترازية و الصحية بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بالتزامن مع انعقاد كافة الجلسات و اللجان.





كما قام قطاع الطب الوقائي في وقت سابق بمراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات.