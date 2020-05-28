بـ توب فيروزى.. شريف منير برفقة ابنته فى عيد ميلادها

الإعلامية أسما شريف منير شارك الفنان شريف منير ، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، برفقة ابنته





وظهر الفنان شريف منير برفقة ابنته اسما، احتفالًا بعيد ميلادها ، وعلق على الصورة قائلًا:" انا وابنتى.. كل سنة وانتى طيبة".



