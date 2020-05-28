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بـ توب فيروزى.. شريف منير برفقة ابنته فى عيد ميلادها

الخميس 28/مايو/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شارك الفنان شريف منير، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، برفقة ابنته  الإعلامية أسما شريف منير 

وظهر الفنان شريف منير برفقة ابنته اسما، احتفالًا بعيد ميلادها ، وعلق على الصورة قائلًا:" انا وابنتى.. كل سنة وانتى طيبة".

وتألقت أسما شريف منير بإطلالة ناعمة تبرز جمال أنوثتها، وظهرت بتوب  باللون الفيروزى الذي يخطف الأنظار.

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كما اعتمدت أسما شريف منير  في الظهور على وضع المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، باستخدام الألوان الزاهية في الشفاه وفوق العين، معتمدة على اللون البينك.

كما تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة، مع وضع تاج ورقي فوق الرأس.
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أنا و بنتي .. كل سنة و انتي طيبه

A post shared by Sherif Moneer (@sherifmoneerofficial) on

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