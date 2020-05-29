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فن

فيفى عبده تشعل إنستجرام بفيديو جديد لها ..شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة فيفي عبده على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو . 

وعلقت فيفى عبده قائلة:"‏فكها و انجوي خليك جود بوي. شعري محمد الصغير مكياج آمين لاف يو".

وجائت تعليقات الجماهير كالتالى:"الله اكبر الله اكبر خمسه و خميسه تخبلين يا احلا فوفا بالدنيا"،وعلقت أيضًا"لاف يوووووو فيفييي"، وأضاف أخر "بحبك يافوفا".  


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واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها تحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.


يذكر أن فيفي عبده تشارك في السباق الرمضانى ببرنامج مقالب "خلى بالك من فيفي". 

برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مضحكة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

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