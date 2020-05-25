رقصة بفستان جريء.. فيفي عبده تحتفل بالعيد في الساحل الشمالي "فيديو"

نشرت الفنانة فيفي عبده على صفحتها السخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لها بوصلة رقص من الساحل الشمالي.
وظهرت فيفي عبده بفستان باللون الأسود بتصميم الكب، وقصير وله كرانيش باللون الابيض والاسود المنقط على الطريقة الأسبانية، واعتمدت فيفي في ظهورها على الرقص بشعرها الكيرلي الاسود.
ومن الناحية الجمالية كان مكياج فيفي المعتاد الصارخ الذي دائما تعتاد الظهور به، وكانت وصلة الرقص التي قدمتها فيفي عبده على أغنية ياسمين نيازي سلامات ياهوى.
وكتبت فيفي في تعليق علي الفيديو: "عيد سعيد عليكم ده فيديو من الساحل الشمالي بحبكم ❤️❤️❤️❤️❤️".
واعتادت فيفي على الظهور بوصلات رقص من منزلها تحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.