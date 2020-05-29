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فن

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. يسرا توجه رسالة لجمهورها... شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:40 ص
يسرا
يسرا
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة يسرا جمهورة بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس حلقة برنامج معكم منى الشاذلي.

وعلقت يسرا على الصور قائلة "من برنامج معكم منى الشاذلي.. ايه رايكم في حلقة النهاردة #خيانة_عهد".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "تحفة وانتي قمر" و "انتي فنانة جميلة" و " حلقة تجنن" و "قمر ماشاء الله عليكي".

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى إستضافت مؤخرًا ضيوفها عبر الاسكايب وتابعت حلقاتها من الاستديو بدون جمهور نظرًا لما تمر به البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا وحرصًا منها على نشر الوعى بالمكوث في المنزل لخطورة الموقف .

وتشهد أولى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لقاء خاص مع النجمة يسرا والأبطال المشاركين لها في مسلسل "خيانة عهد" الذى حقق نجاحا جماهيريا طوال عرضه في موسم الدراما الرمضانية ٢٠٢٠ مساء اليوم وغدا الجمعة على فضائية cbc حيث تعرض الحلقة على جزئين متتاليين.

مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وخالد سرحان وحلا شيحة وخالد أنور وجومانا مراد وبيومى فؤاد وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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