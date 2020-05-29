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توك شو

أخبار التوك شو| لحظة توقيع ترامب الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل .. وشيكابالا: يجب تأجيل عودة الدوري .. يسرا: كنت عارفة اليوم اللى أمي هتموت فيه

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:42 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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كـريـم الـخـطـيـب
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:


كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل وفاة والدتها، وشعورها بيوم وفاتها، موضحة أنها ظلت فى المستشفى بجوار والدتها 40 يوما ولم تخرج منه.


قال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك، إنه يفضل الانتظار لفترة أخرى قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري المصري، لأن أهم شيء سلامة الجميع، كما أن اللاعبين لديهم أسر تخاف عليهم.


كشف الدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفى حميات سوهاج، عن شفاء 3 حالات من فيروس كورونا، بعد إعطائهم وصفة تتكون من العسل وحبة البركة، بجانب تطبيق البروتوكول العلاجي بوزارة الصحة.


قال الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث السياسي، إنه فى مفارقة غريبة، نرى جماعة "داعش الشيطانية" تتولى مهمة الدفاع عن الشيطان، لافتا إلى أن تنظيمي القاعدة وداعش، ولدا من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن أم أسامة بن لادن قالت إن ابنها كان من شباب جماعة الإخوان.


قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ان الحالة المصابة بفيروس كورونا في واحة سيوة كانت موجودة بالقاهرة منذ أيام، موضحا انه يعاني من التهاب رئوي شديد وتم نقله إلى مستشفى العزل في النجيلة. 


وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس على الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لن يغلق حسابه على تويتر.


قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة الأزهر، إن فيروس كورونا عادي جدا ونسبة خطورته قليلة، معقبا: يمكن عزل المصابين به في المنازل دون الحاجة للمستشفيات. 


قال أحد الأطباء: "نحن مع مواصلة العمل وأداء الرسالة لأنه منذ دخولنا هذه الكلية علمنا أنها مهنة سامية تقدم خدمة للمواطنين ولا يجوز أن نتخلى عنهم في أي وقت من الأوقات".


قال المطرب أحمد سعد، إنه يحب الألبوم الديني؛ موضحا انه تربي على القرآن الكريم والابتهالات، مضيفا: يارب أفضل أغني كده على طول ..  لأن الأغاني الدينية لا تحدث ضجة أو فرقعة ولكنها تظل طول العمر والناس تحب الاستماع إليها".


قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، سبقنا الأمم المتحدة في وضع سياسات للتعامل مع المرأة فى ظل تفشى أزمة كورونا، حيث تم إعداد ورقة سياسات خاصة بالمرأة فى جائحة كورونا.


قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تشدد على تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي أقرتها الحكومة، متابعا أن محافظة القاهرة ملتزمة بغلق جميع الأماكن العامة، وإيقاف المواصلات العامة أيضا، للحد من التجمعات بين المواطنين.
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