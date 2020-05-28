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شيكابالا: يجب تأجيل عودة الدوري.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 11:43 م
شيكابالا
شيكابالا
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عبد الخالق صلاح
قال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك، إنه يفضل الانتظار لفترة أخرى قبل اتخاذ قرار بعودة الدوري المصري، لأن أهم شيء سلامة الجميع، كما أن اللاعبين لديهم أسر تخاف عليهم.

وأوضح شيكابالا خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، أن ما حدث في أوروبا وألمانيا من عودة التدريبات والمباريات هو لأن كل فريق يتبقى له سبع أو ثماني مباريات فقط؛ ولكن في مصر أمامنا دور كامل في الدوري.

وأضاف شيكابالا«ينبغي علينا الانتظار لفترة أخرى خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا حاليا، حتى تهدأ الأمور ومن ثم نعود لخوض الدوري».

ولفت شيكابالا، إلى أن متعة المباريات في الحضور الجماهيري، فهناك مباريات لو شعر اللاعب بالإرهاق يحصل على دفعة معنوية من الجمهور فيرتفع حماسه، لكن خوض المباريات دون جماهير أمر غريب بالنسبة للاعبي أوروبا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
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