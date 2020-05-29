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محافظات

عميد طب بني سويف: تخصيص دورين متكاملين بالمستشفى الجامعي لعلاج حالات كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صرح  الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي ببني سويف  بانه تم تخصيص دورين متكاملين بالمستشفى  لعلاج حالات الاشتباه المتوسطه والتي تحتاج الى رعاية.

وأشار عميد الطب إلي ان جامعة بني سويف  تبرعت بعدد اربعه اجهزه تنفس صناعي للمستشفى و خمس اجهزه مركز اكسجين لعلاج الحالات المتوسطة .
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وأضاف وفي ذات  السياق  خصصت كليه الطب جامعة  بني سويف خط واتساب اب لمتابعه المرضى و المخالطين لهم للاجابة  على اسئلتهم للتشخيص وعلاج مرضى كورونا وكذلك للمتابعة  الصحية  للمرضى المعزولين بالمنازل للوقاية  من المرض ويشرف عليها اساتذة  قسم الصحة العامة  وطب المجتمع وكذلك اساتذة من قسم الصدرية والامراض المتوطنة  تحت اشراف الدكتور  منصور حسن رئيس جامعة  بني سويف والدكتور عاطف مرسي عميد كليه الطب. 

جاء ذلك خلال  جولته التفقدية بالمستشفى مساء الخميس  برفقة الدكتور  محمد شعبان مدير عام المستشفى ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرة هيئة التمريض ومدير إدارة العلاقات العامة ومدير امن الجامعة ومدير امن المستشفي وذلك للاطمئنان على تجهيز دورين متكاملين لعلاج الحالات المتوسطه والتي تحتاج الى رعايه حيث تم تخصيص 12 سرير رعايه لهذه الحالات بالاضافه الى تخصيص 50 سرير للحالات المتوسطه و ياتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا و نظرا لزياده عدد حالات الاصابة .

واختتم "مرسي"  تم تحويل قسم الصدرية  بالكامل الى رعايه مركزه تضم 32 سرير مريض ب 32 جهاز تنفس صناعي لمجابهه هذا الفيروس الخطير والحد من انتشاره. 

من ناحيته قال  الدكتور  محمد شعبان مدير عام المستشفى انه تم تخصيص سكن للاطباء والتمريض الذين يعملون بوحدة العزل ووحدة الاشتباه بالفيروس نظر للتعامل المباشر مع المرضى والحد من انتشار الفيروس بالمستشفى و انه قد تم عمل صيانه لجميع اجهزه التنفس الصناعي بالمستشفى كما ان المستشفى قد تلقت تبرع بخمس اجهزه مركز اكسجين من متبرعين بمحافظه بني سويف وذلك لقياس النبض و قياس الاكسجين بالدم للحالات المتوسطه. 

يأتي ذلك بناء علي تكليفات  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بزيادة عدد اسرة الرعايات والاستعداد الكامل لمجابهة هذا الفيروس الخطير وتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشاره وتخصيص اماكن بالمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية نظرا لزيادة عدد حالات الإصابة كما يبدي سيادته الاهتمام الكبير للعاملين بالمستشفي من مختلف الفئات وصرف مكافآت مالية للعاملين بوحدات العزل ضمن قرارات سيادته الأخيرة التي اصدرها. 


عميد طب بني سويف: تخصيص دورين متكاملين بالمستشفى الجامعي لعلاج حالات كورونا
عميد طب بني سويف: تخصيص دورين متكاملين بالمستشفى الجامعي لعلاج حالات كورونا
عميد طب بني سويف: تخصيص دورين متكاملين بالمستشفى الجامعي لعلاج حالات كورونا
عميد طب بني سويف: تخصيص دورين متكاملين بالمستشفى الجامعي لعلاج حالات كورونا
عميد طب بني سويف: تخصيص دورين متكاملين بالمستشفى الجامعي لعلاج حالات كورونا
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