الكمامة شرط إجباري لدخول المنشآت الحكومية والجامعية في كفر الشيخ وعقوبة للمخالفين

مع تزايد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، نجد أن ارتداء الكمامة الطبية الواقية من أهم سبل الوقاية وحماية المواطنين والمجتمع من انتشار وتفشي وباء كورونا، وفقًا لما أكدت عليه وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

قرار محافظ كفر الشيخ بشأن ارتداء الكمامة إجباريًا

ويأتي قرار محافظ كفر الشيخ، في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعيًا لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية.

وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ، معاقبة كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ممنوع دخول جامعة كفر الشيخ دون ارتداء الكمامة

تبدأ جامعة كفر الشيخ غدًا، السبت، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد





وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والإداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.





ووجه رئيس الجامعة، إدارة الأمن بمنع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.





وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته.





مدرس بكلية الطب : الكمامة حماية للمجتمع



من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عامر، مدرس الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ، أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد في المجتمع، قائلا: "ا لبس الكمامة قماش أو طبية أو أي نوع مش هتفرق.. الكمامة هنا ليست حماية لك بقدر ما هي حماية للمجتمع كله".

وأضاف "عامر" في تصريحات، أن الغرض من ارتداء الكمامة منع انتشار الرذاذ الخارج من الشخص أثناء الكلام أو العطس أو الكحة"، وتابع: "كمان لبسها حاليًا إجباري وأنت داخل أي مصلحة حكومية بما فيها المستشفيات أثناء ركوبك أى وسيلة مواصلات عامة أو خاصة أثناء ارتيادك أي محلات أو صيدليات أو عيادات".



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