القوى العاملة بالمحافظات تستعد لاستئناف العمل .. الأحد

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية الاستعداد لاستئناف العمل يوم الأحد المقبل بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت لمدة أسبوع .





حيث قامت المديرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد و تم تطهير وتعقيم جميع مكاتب المديرية تحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.





كما تم الاستعداد لاستقبال جمهور طالبي خدمات المديرية من خلال وضع خطة لعدم التزاحم داخل ديوان عام المديرية والمكاتب الفرعية التابعة لها وتم تعليق لوحات ارشادية بضرورة قيام العاملين بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالعمل وخارج المنزل .



