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فن

حسن شاكوش تريند رقم 1 بأغنيته الجديدة شوكولاتة سايحة جوه كيك

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تصدر مطربو اغاني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال تريند يوتيوب مصر " شوكولاته سايحة جوه كيك".

احتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”. 
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