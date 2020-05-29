حسن شاكوش تريند رقم 1 بأغنيته الجديدة شوكولاتة سايحة جوه كيك

تصدر مطربو اغاني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال تريند يوتيوب مصر " شوكولاته سايحة جوه كيك".





احتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





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وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".





الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



