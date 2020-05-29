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توك شو

بعد مقتل مواطن أسود.. اشتعال المظاهرات ضد الشرطة الأمريكية.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:47 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرأ رصد اشتعال مظاهرات فى ولاية مينيسوتا الأمريكية .

ونشرت السلطات الأمريكية قوات الحرس الوطني في مدينة مينيابوليس للتصدي للاحتجاجات العارمة ضد مقتل مواطن أسود البشرة على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وقالت السلطات إنها نشرت أكثر من 500 فرد من عناصر الحرس بالمنطقة المحيطة بمقر لشرطة المدينة إثر إضرام بعض المحتجين النار فيه عقب إجلائه أمس الخميس.

وبدأت المظاهرات، التي اتسمت غالبيتها بالسلمية، منذ انتشار فيديو يظهر ضابط شرطة وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد الذي كان ممدا على الأرض أثناء عملية إلقاء القبض عليه يوم الإثنين الماضي. 

وتوفي فلويد الذي كان يجاهد لالتقاط أنفاسه كما أظهرت اللقطات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، كذلك خرج محتجون في مدن نيويورك ودنفر ولوس أنجليس وممفيس.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بإطلاق النار في وجه من يستغلون الاحتجاجات لنهب الممتلكات العامة والخاصة بعد أن اقتحموا عددا من المتاجر في خضم المظاهرات.


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