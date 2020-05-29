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حوادث

الأمن العام يضبط 40 قطعة سلاح نارى فى حملات بالمحافظات

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة .

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (ك40 قطعة سلاح نارى، بحوزة 41 متهم  حيث ام ضبط (14) بندقية آلية و بندقية رصاص و (3) بنادق خرطوش و(3) طبنجات و (19) فرد محلى و (71) طلقة مختلفة الأعيرة و (10) خزينة كما تم ضبط (162) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (35849) حكم قضائى متنوع حيث تم تنفيذ  (154) حكم جناية و (10170) حكم حبس جزئى و (1957) حكم حبس مستأنف و (17348) حكم غرامة و (6220) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (5 متهمين) إرتكبوا (6حوادث متنوعة) و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (85) قضية مخدرات بحوزة (95) متهم ، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,680 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,095 كيلو جرام ) و كمية من مخدر البودرة وزنت (10 جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (10 جرام) و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (804 جرام)  و (1068) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (27) متهم و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (148) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( سيارة) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تمضبط (12705) مخالفة مرورية و فى مجال فحص السائقين تم فحص (73) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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