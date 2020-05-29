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حوادث

العدل: جار إعداد منظومة التقاضي الإلكتروني والفيديو كونفرانس لنظر الجلسات

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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عمرو خليفة - جودت عيد
كشفت وزارة العدل؛ عن أنه جار إعداد نظام «التقاضي عن بعد» وسيتم تجربته خلال شهور قليلة؛ كما تمت تجربة انعقاد الجلسة من خلال تجربة «الفيديو كونفرانس» لنظر القضايا وتحديد حبس المتهمين؛ في محكمة شمال القاهرة وسيتم نشر هذه التطبيقات بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الوزارة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ منظومة «التقاضي الالكتروني» وتم البدء بالمحاكم الاقتصادية حيث تجري تجارب على ثلاث مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الإنتهاء منها أيضا وجار عمل التجارب على مستوى محكمة الإسماعيلية فقط ، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير.

وأوضحت الوزارة بالنسبة للدعاوى المدنية؛ فهناك ۱۸ محكمة مميكنة يتم فيها تسجيل الدعاوى التي تقدم باليد ، ثم تسجيل ما يتم من إجراءات لاحقة إلى صدور الحكم فيتم تسجيلها على قاعدة البيانات المركزية، وبعد ذلك يتم الاستعلام إلكترونيا عن موقف الدعوى، وأضافت أنه جار عمل التجارب لاستكمال المنظومة في المحاكم الأخرى، وبالنسبة للقضايا الجنائية فهناك منظومة إنفاذ القانون التي تستلزم التنسيق بين الشرطة والنيابة والمحكمة وتم عمل تجارب عليها في بورسعيد، ومن المنتظر تفعيل المنظومة في مدن القناة بدءا من بورسعيد وذلك بعد العيد.

وتابعت الوزارة أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل تتمثل المرحلة الأولى خلال الفترة من ١ يناير الماضي حتى 1 مارس الماضي وتشمل محاکم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة؛ حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.. أما المرحلة الثانية تتمثل خلال الفترة من ٢مارس الماضي حتى 30 سبتمبر القادم وتشمل محاكم الإسماعيلية، بورسعيد ، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، إيتای البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة ستنفذ خلال الفترة من 1 اكتوبر القادم حتی ۳۱ مارس القادم وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد ، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية..وقد تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددها ۹۱ محكمة ابتدائية وجزئية، وجار حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهي أعمالها في 30 سبتمبر القادم.
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