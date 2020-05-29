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محافظات

محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بالبدء في حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من قبل الفرق الطبية بجميع الادارات الصحية بمحافظة الجيزة.


وأعلن راشد عن القرار، للكشف والاطمئنان علي الحالة الصحية وتوزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة .

وستكون أماكن أخذ المسحه داخل نطاق كل آدارة صحية
محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ كورونا
محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ كورونا
محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ كورونا
محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ كورونا
محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ كورونا
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