بفستان مشجر.. هبة نور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت النجمة السورية هبة نور متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، بجلسة تصويرية جديدة".





تألقت هبة نور بفستان صيفي قصير مشجر بالورود البنية، وتركت شعرها الكيرلى منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة.





اما من الناحية الجمالية وضعت هبة نور ميك أب بسيط وماسكرا وروج من درجات البينك وكانت إطلالة جذابة ومثيرة.





يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".



