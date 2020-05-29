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رياضة

شاهد.. تدريبات شاقة للحضرى للحفاظ على لياقته البدنية.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:47 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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محمد بدران

نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، فيديو من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


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وظهر عصام الحضرى في الفيديو يمارس التمارين الرياضية الشاقة وتفاعل معه عدد كبير من متابعية.

يذكر أن عصام الحضري ابتعد عن الملاعب، منذ أكثر من موسمين ونصف.

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

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