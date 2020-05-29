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فن

ليس مسئولا عن الدقة.. صبا مبارك: كورونا ليست مبررا للإسفاف

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت الفنانة صبا مبارك عن رايها في بعض صناع الدراما الضعيفة الذين يلقون اللوم على فيروس كورونا.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": يجب علينا أن لا نلقي اللوم بالكامل على فيروس كورونا، أو يكون مبررا فهو ليس مسئولا عن الدقة والتسرع والتباعد غير المنطقي بين الشخصيات.

وتابعت: "ولا يجب أن يتسبب كورونا في الإسفاف أو الاستسهال، وأرى أنه كان فرصة جيدة لصناع المحتوى، لأن الناس في المنزل يشاهدون كل محتوى تتم صناعته، ولهذا ليس صدفة أن المنصات تحقق نجاحات استثنائية في هذا الظرف".

حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة.

وتجسد دور "رمال" الفارسة المغوارة ويشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحنة.
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