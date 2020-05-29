ملاعب محايدة .. شرط حازم من الشرطة البريطانية لعودة الدوري الإنجليزي

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.

كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وصل إلى أنحاء بريطانيا، مما دعا إلى تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي إلى أجل غير مسمى، وسط توقعات صحفية تشير إلى أن النشاط الرياضي على أبواب العودة من جديد.