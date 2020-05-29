ملاعب محايدة .. شرط حازم من الشرطة البريطانية لعودة الدوري الإنجليزي

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.
كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وصل إلى أنحاء بريطانيا، مما دعا إلى تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي إلى أجل غير مسمى، وسط توقعات صحفية تشير إلى أن النشاط الرياضي على أبواب العودة من جديد.
وفي سياق متصل، طالبت الشرطة البريطانية، رابطة الدوري الإنجليزي بإقامة مباريات معينة على ملاعب محايدة، بالتحديد المواجهات التالية: "مانشستر سيتي × ليفربول، مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، نيوكاسل يونايتد × ليفربول، وإيفرتون × ليفربول".
من جانبه، ردت رابطة البريميرلج في بيان رسمي، منذ قليل، شددت خلاله على أنها تملك الطموح نحو إقامة المباريات جميعها على ملاعب الأندية.
ولكن.. أكد البيان أن الرابطة منفتحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات، وأنها على استعداد لللعب في ملاعب محايدة، حال تطلب الأمر.
وإلغاء الموسم بصورة نهائية في الدوريات البلجيكي، الهولندي، والفرنسي، لم يمنع محاولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن استئناف مسابقة البريميرليج، خلال شهر يونيو القادم، حيث أعلنت الرابطة استكمال المنافسات في السابع عشر من يونيو.