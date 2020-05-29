AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملاعب محايدة .. شرط حازم من الشرطة البريطانية لعودة الدوري الإنجليزي

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا. 

كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وصل إلى أنحاء بريطانيا، مما دعا إلى تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي إلى أجل غير مسمى، وسط توقعات صحفية تشير إلى أن النشاط الرياضي على أبواب العودة من جديد.

وفي سياق متصل، طالبت الشرطة البريطانية، رابطة الدوري الإنجليزي بإقامة مباريات معينة على ملاعب محايدة، بالتحديد المواجهات التالية: "مانشستر سيتي × ليفربول، مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، نيوكاسل يونايتد × ليفربول، وإيفرتون × ليفربول". 

من جانبه، ردت رابطة البريميرلج في بيان رسمي، منذ قليل، شددت خلاله على أنها تملك الطموح نحو إقامة المباريات جميعها على ملاعب الأندية. 

ولكن.. أكد البيان أن الرابطة منفتحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات، وأنها على استعداد لللعب في ملاعب محايدة، حال تطلب الأمر. 

وإلغاء الموسم بصورة نهائية في الدوريات البلجيكي، الهولندي، والفرنسي، لم يمنع محاولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن استئناف مسابقة البريميرليج، خلال شهر يونيو القادم، حيث أعلنت الرابطة استكمال المنافسات في السابع عشر من يونيو. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد جديد لـ استئناف الدوري الإنجليزي

اتجاه لاستكمال الدوري الإنجليزي خارج حدود البلاد

الحكومة البريطانية تحدد موعد عودة الجماهير للمدرجات

ضربة جديدة .. الشرطة الإنجليزية تطلب تأجيل عودة البريميرليج

بسبب استئناف الدوري الإنجليزي.. داني روز يهاجم الحكومة البريطانية

ترشيحاتنا

بعد زيادة الإصابات إلى 1127 حالة..هل تتراجع الحكومة عن خطة التعايش مع كورونا في 15 يونيو؟

على غرار منة عبدالعزيز.. شاب يتهم أصدقاءه بالكذب: اغتصبوني وصوروني لابتزازي

حظر التجول غدا من 8 مساء.. عودة المواصلات العامة.. ولا يسرى على هذه الخدمات

بعد إصابته بكورونا .. تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للمدير الفني لاتحاد الكرة

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ولافتة.. 10 فساتين تبرز أنوثة نجوى كرم

مكشوف من الظهر .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

بـ اللبني القصير .. رانيا الملاح تتألق فى إطلالة لافتة