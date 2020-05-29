برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في 6 محافظات

حصدت إدارة القاهرة الجديدة المركز الأول ، وحصدت ادارة وسط القاهرة المركز الثاني ، وحصدت ادارة حلوان المركز الثالث، وحصدت ادارة شبرا التعليمية المركز الرابع ، وحصدت ادارة روض الفرج التعليمية المركز الخامس ، بنسبة نجاح 100% للخمس إدارات الأولي.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي أن ، التظلمات في جميع الصفوف تبدأ بعد اجازة عيد الفطر وحتي 18/6/2030

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ، وذلك بالدخول علىثم ادخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو القادم .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن النتيجة على الرابط التالى :

كما بلغ اجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب ،

ووفقا لـ نتيجة الشهادة الاعدادية التي اعتمدها محافظ الجيزة منذ قليل ، بلغ اجمالى المتقدمين 149152 ،

ووفقا لـ نتيجة الشهادة الاعدادية التي اعتمدها محافظ الجيزة منذ قليل ، بلغ اجمالى المتقدمين 149152 ، كما بلغ اجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب ، ( بينهما 425 بنات و 175 بنين) .

اعتمد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.





وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم95 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و687 طالبًا ، ونجح منهم 53 ألفًا و687 طالبًا ، بنسبة 100%.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالبًا، تغيب منهم 17 طالبًا، وحضر منهم 1042 طالبًا، ونجح منهم 1042 طالبًا، بنسبة نجاح 100%.





وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي " سيدي غازي ،برج البرلس ، فوه ، بيلا ، بلطيم ، قلين ، غرب كفر الشيخ ، الحامول ، ىالرياض ، دسوق ، شرق كفر الشيخ ، مطوبس ، سيدي سالم.





وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن 58 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية ، مقدمًا التهنئة لكل الطلاب وأسرهم.









اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمس الخميس نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين. ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط وذلك بعدما

كما بلغت نسبة النجاح للاعدادية المهنية 80.50 %.

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم .





= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة أسوان التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )



= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة دراو التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )

= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة نصر النوبة التعليمية : ( الدخول من



= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة كوم أمبو التعليمية : ( الدخول من



= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة إدفو التعليمية : ( الدخول من = بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة نصر النوبة التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط = بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة كوم أمبو التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط = بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة إدفو التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط









ا عتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.