برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في 6 محافظات

أعلنت بعض محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد وقرارات تعليق الدراسة واستبدال الامتحانات بالمشروعات البحثية لأول مرة في مصر، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز ما أعلنته المحافظات عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 حتى الان .
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020
أما نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 فقد بلغت 98.6 % ، حيث قدم عدد (153020) طالب وطالبة المشروعات البحثية المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني ، من أصل 155055 طالب وطالبة .
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين وطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.
واعتمد محافظ القاهرة ايضا نتيجة الصف الثالث الاعدادي المهني بنسبة نجاح ١٠٠% ونتيجة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو القادم .
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ، وذلك بالدخول على http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate ثم ادخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة .
كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي أن ، التظلمات في جميع الصفوف تبدأ بعد اجازة عيد الفطر وحتي 18/6/2030
وقد جاء ترتيب الإدارات في نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة كالتالي :
حصدت إدارة القاهرة الجديدة المركز الأول ، وحصدت ادارة وسط القاهرة المركز الثاني ، وحصدت ادارة حلوان المركز الثالث، وحصدت ادارة شبرا التعليمية المركز الرابع ، وحصدت ادارة روض الفرج التعليمية المركز الخامس ، بنسبة نجاح 100% للخمس إدارات الأولي.
اعتمد السيد اللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020 ، وذلك بحضور خالد حجازى – وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
ووفقا لـ نتيجة الشهادة الاعدادية التي اعتمدها محافظ الجيزة منذ قليل ، بلغ اجمالى المتقدمين 149152 ، كما بلغ اجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب ، ( بينهما 425 بنات و 175 بنين) .
وقد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 99.71 % .
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن النتيجة على الرابط التالى :
اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم95 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و687 طالبًا، ونجح منهم 53 ألفًا و687 طالبًا، بنسبة 100%.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالبًا، تغيب منهم 17 طالبًا، وحضر منهم 1042 طالبًا، ونجح منهم 1042 طالبًا، بنسبة نجاح 100%.
وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي " سيدي غازي ،برج البرلس ، فوه ، بيلا ، بلطيم ، قلين ، غرب كفر الشيخ ، الحامول ، ىالرياض ، دسوق ، شرق كفر الشيخ ، مطوبس ، سيدي سالم.
وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن 58 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية ، مقدمًا التهنئة لكل الطلاب وأسرهم.
ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط وذلك بعدما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمس الخميس نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.
كما بلغت نسبة النجاح للاعدادية المهنية 80.50 %.
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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم .
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة أسوان التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة نصر النوبة التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة كوم أمبو التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة دراو التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة نصر النوبة التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة كوم أمبو التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب إدارة إدفو التعليمية : ( الدخول من هذا الرابط )
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.