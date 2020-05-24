نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالقاهرة .. رابطها وموعد تظلماتها وأعلى 5 إدارات فيها

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020

أما نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 فقد بلغت 98.6 % ، حيث قدم عدد (153020) طالب وطالبة المشروعات البحثية المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني ، من أصل 155055 طالب وطالبة .





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كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين وطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.





واعتمد محافظ القاهرة ايضا نتيجة الصف الثالث الاعدادي المهني بنسبة نجاح ١٠٠% ونتيجة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%

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وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو القادم .





http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate ثم ادخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة . وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ، وذلك بالدخول علىثم ادخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة .





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة علي أن ، التظلمات في جميع الصفوف تبدأ بعد اجازة عيد الفطر وحتي 18/6/2030





وقد جاء ترتيب الإدارات في نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة كالتالي :

حصدت إدارة القاهرة الجديدة المركز الأول ، وحصدت ادارة وسط القاهرة المركز الثاني ، وحصدت ادارة حلوان المركز الثالث، وحصدت ادارة شبرا التعليمية المركز الرابع ، وحصدت ادارة روض الفرج التعليمية المركز الخامس ، بنسبة نجاح 100% للخمس إدارات الأولي.