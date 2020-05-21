الطالبات يتفوقن.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ.. صور

تفوقت الطالبات على الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ ، التي اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ظهر اليوم، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.





وحصدت 57 طالبة الدرجة النهائية ، بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية.





وقدمت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها تقدم التهنئة لكل الطلاب والطالبات وأسرهم ، متمنية لهم مزيد من التقدم والنجاح ، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين سيكرم المتفوقين عندما تسمح الظروف.





وينشر موقع صدى البلد الإخباري، صوروأسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ.





اقرأ أيضًا:



