الطالبات يتفوقن.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ.. صور

تفوقت الطالبات على الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، التي اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ظهر اليوم، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وحصدت 57 طالبة الدرجة النهائية ، بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية.
وقدمت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها تقدم التهنئة لكل الطلاب والطالبات وأسرهم ، متمنية لهم مزيد من التقدم والنجاح ، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين سيكرم المتفوقين عندما تسمح الظروف.
وينشر موقع صدى البلد الإخباري، صوروأسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ.
اقرأ أيضًا: