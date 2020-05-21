بنسبة 100%.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور

اعتمد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.





وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم95 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و687 طالبًا ، ونجح منهم 53 ألفًا و687 طالبًا ، بنسبة 100%.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالبًا، تغيب منهم 17 طالبًا، وحضر منهم 1042 طالبًا، ونجح منهم 1042 طالبًا، بنسبة نجاح 100%.





وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي " سيدي غازي ،برج البرلس ، فوه ، بيلا ، بلطيم ، قلين ، غرب كفر الشيخ ، الحامول ، ىالرياض ، دسوق ، شرق كفر الشيخ ، مطوبس ، سيدي سالم.





وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن 58 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية ، مقدمًا التهنئة لكل الطلاب وأسرهم.



