بنسبة 100%.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم95 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و687 طالبًا، ونجح منهم 53 ألفًا و687 طالبًا، بنسبة 100%.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالبًا، تغيب منهم 17 طالبًا، وحضر منهم 1042 طالبًا، ونجح منهم 1042 طالبًا، بنسبة نجاح 100%.
وتابع محافظ كفر الشيخ ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي " سيدي غازي ،برج البرلس ، فوه ، بيلا ، بلطيم ، قلين ، غرب كفر الشيخ ، الحامول ، ىالرياض ، دسوق ، شرق كفر الشيخ ، مطوبس ، سيدي سالم.
وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن 58 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية ، مقدمًا التهنئة لكل الطلاب وأسرهم.
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